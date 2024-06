Beth Brito(E), pré-candidato Ferreti (C), Fernando Jordão(C) e Célia Jordão (D) - Divulgação/Assessoria pré-candidato

Publicado 24/06/2024 17:12

Angra dos Reis - Mais uma caminhada de pré-candidatura de Claudio Ferreti a prefeito de Angra tem grande adesão. Desta vez, o ato foi no Frade, no último sábado (22), e contou com a presença de moradores e lideranças do bairro, que acompanharam todo o trajeto. Ferreti veio à frente, ao lado com sua esposa Beth Brito, do prefeito Fernando Jordão e da deputada estadual Célia Jordão (PL).



- Estou muito feliz com o carinho que estou recebendo dos moradores do Frade e dos comerciantes locais. A receptividade positiva que tenho tido nas ruas e nos encontros de pré-campanha, tem me fortalecido ainda mais para seguir em frente ouvindo as pessoas em todos os bairros de Angra – disse Ferreti.



Acompanhado de seus apoiadores, Ferreti que percorreu parte das ruas do bairro, cumprimentou os moradores e os comerciantes que os receberam com muito carinho . Nem o forte calor impediu o ânimo de quem foi participar.



- Essa caminhada aqui no Frade reforça que a população reconhece o meu trabalho à frente da administração da cidade. Estou perto do fim do meu quarto mandato, e os moradores sabem muito bem que Angra avançou e que pode avançar muito mais. E as pessoas também reconhecem nas ruas o trabalho do Ferreti, que, com 39 anos de carreira como engenheiro na Prefeitura de Angra, foi responsável por grande parte das obras de infraestrutura na cidade. Também teve papel fundamental, quando foi secretário de Governo nesse meu atual mandato – comentou o prefeito Fernando Jordão.



A deputada estadual Célia Jordão também elogiou o trabalho de Ferreti na gestão municipal e ratificou o seu apoio ao pré-candidato do MDB.



- O carinho com que as pessoas nos recebem nas ruas demonstra o reconhecimento pelo muito que o prefeito fez pela cidade. E a população também valoriza a trajetória de Ferreti como engenheiro e responsável por grandes obras, que trouxeram para Angra modernidade e avanço em infraestrutura.