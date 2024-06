Prejuízo de quase R$ 20 mil ao tráfico de drogas - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 25/06/2024 17:29 | Atualizado 25/06/2024 17:30

Angra dos Reis - Mais um prejuízo para o tráfico de drogas. Policiais Militares do Serviço Reservado do 33º BPM, de Angra dos Reis, na costa verde, apreenderam nesta terça-feira, (25), grande quantidade de drogas avaliada em quase R$ 20 mil. O alvo da ação contra a criminalidade foi o morro da Glória, próximo ao centro da cidade.

De posse de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) , sobre uma área de mata na comunidade onde haveria um laboratório do tráfico, os agentes da P2 procederam à Rua B, onde identificaram um acampamento clandestino com todo o material entorpecente. Cerca de 1,5 quilos de cocaína, resultando em quase R$ 20 mil de prejuízo ao tráfico de drogas local. As drogas foram recolhidas e encaminhadas à 166ª DP, para o registro da ocorrência. Ninguém foi preso.



A população de Angra dos Reis pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa, 24 horas por dia ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.