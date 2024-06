Time Sub17 em campo antes do jogo contra Rio Claro fora de casa - Divulgação/Angra Sub17

Publicado 24/06/2024 17:28

Angra dos Reis - A Seleção Angrense de futebol Sub-17 estreou com empate sem gols com Rio Claro, na partida de ida na fase Costa Verde do Campeonato Estadual de Ligas Municipais, promovida pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

O jogo aconteceu no sábado,(22), à tarde, no campo do adversário, e com o empate em 0 a 0, a garotada do Sub-17 da Seleção Angrense vai decidir em casa a vaga para a sequência da competição. A partida da volta com Rio Claro vai acontecer no sábado que vem, (29), às 16h, no Estádio Municipal, no Balneário.

A comissão técnica da equipe angrense considerou o empate um bom resultado, apesar das boas oportunidades de gols que a garotada teve para vencer a partida em Rio Claro. “Podemos avaliar que o nosso desempenho foi bom jogando fora de casa. Na questão do entrosamento do time, podemos considerar o pouco tempo que conseguimos reunir e treinar o grupo de jogadores, pois começamos a preparar a equipe no dia 16 de maio, ainda com o último dia de seleção de atletas para a formação do elenco. Então, foi um bom resultado lá em Rio Claro, apesar das boas chances que tivemos de vencer o jogo”, disse Carlos Eduardo, o Tictonho, treinador da Seleção Angrense Sub-17.

O vencedor do confronto Angra x Rio Claro, somando os dois jogos, vai pegar a Seleção de Itaguaí, em jogos que serão realizados nos dias 6 e 13 de julho. O campeonato de Ligas Municipais é no sistema eliminatório, com jogos de ida e volta. Pela região da Costa Verde estão participando as Ligas de Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro, Mangaratiba e Itaguaí.