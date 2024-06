Praia do Anil despoluída, segundo boletim de Balneabilidade do INEA - Divulgação/PMAR

Publicado 28/06/2024 17:25

Angra dos Reis - O Instituto Estadual do Ambiente/RJ, INEA, divulgou nesta segunda-feira, (24) um boletim de balneabilidade das praias de Angra dos Reis, na costa verde. A do Anil, no centro da cidade, foi liberada para o banho. Considerada um dos cartões postais na década de 60, a praia tornou-se poluída em consequência do crescimento populacional desordenado, na parte mais alta e redondezas do centro da cidade, junto a falta de saneamento básico, deixou a praia imprópria para o banho. Foi preciso uma intervenção. Os investimentos feitos nos últimos meses, deixaram a praia pronta para receber a população e os visitantes, neste verão.

Boletim de balneabilidade da Praia do Anil Divulgação/Site INEA

Para a prefeitura, o objetivo foi alcançado apenas três meses após a conclusão da obra da elevatória instalada no final da praia para tratamento na ETE da Praia da Chácara. "Segundo os critérios de qualidade do INEA, uma praia é considerada imprópria se o último valor de enterococos for superior a 400 NMP por 100 mililitros ou se, nas últimas cinco campanhas, dois ou mais resultados forem superiores a 100 NMP por 100 mililitros. O boletim pode ser acessado pelo link: https://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/angra_dos_reis_historico-1.pdf



A obra de despoluição da Praia do Anil, no coração de Angra dos Reis, foi concluída em abril deste ano com a promessa de melhorar a qualidade de vida da população, proteger o meio ambiente e impulsionar o turismo e a economia. Antes da intervenção, o esgoto de cinco morros da região central da cidade (Tatu, Fortaleza, Peres, Carmo e Glória), de algumas áreas do Centro (imediações da Rua Manuel do Rosário, do asilo municipal e da própria Praia do Anil era despejado diretamente no mar, sem tratamento.



Com a construção de uma elevatória no bairro, o esgoto agora é coletado por três bombas e transportado por uma tubulação até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na vizinha Praia da Chácara, para só então ser descartado.

- As obras iniciaram em 2008, durante o governo de Fernando Jordão, mas infelizmente não tiveram continuidade nos governos seguintes. No atual governo, o trabalho em busca da balneabilidade foi retomado em 2021, quando começamos a recuperar os esforços de 2008, culminando com a entrega da nova elevatória em março deste ano - explicou o presidente do SAAE, Felipe Larrosa.

Ele disse ainda que, "com essas intervenções e a ação das correntes marinhas, que atuam como filtros naturais da água do mar, a expectativa era de que a Praia do Anil se tornasse balneável em agosto deste ano. No entanto, a praia ficou própria para banho ainda no final de junho, superando as expectativas' - concluiu Larrosa.



Segundo a prefeitura essa foi a maior intervenção de saneamento em Angra nos últimos 20 anos. A obra durou dois anos e custou R$ 8 milhões, com recursos próprios do município. Todas as etapas foram acompanhadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e atenderam à legislação ambiental, com licenciamento e supervisão dos Institutos Estadual (INEA) e Municipal do Ambiente (IMAAR).



O projeto de despoluição incorpora tecnologias sustentáveis, como o uso de polipropileno na construção dos tanques da elevatória (material mais durável e resistente à corrosão) e a instalação de bombas para tratamento de água e tubulações feitas com PVC.



Fortalecimento do turismo



Além de proporcionar mais qualidade de vida aos angrenses com mais conforto e segurança, espera-se que a despoluição da praia fortaleça o turismo e a economia de Angra. A Praia do Anil é o principal palco de grandes eventos na cidade, com diversos shows ao longo do ano, estimulando a geração de emprego e renda. Angra é o segundo destino mais procurado por visitantes no Estado do Rio, fora a capital, e a Praia do Anil fica a menos de 1 km do Cais Santa Luzia, de onde partem barcos e lanchas para passeios pelas ilhas da região.