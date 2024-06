Um dos veículos capotou e subiu no meio fio - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 27/06/2024 11:24

Angra dos Reis - Uma colisão na Rio-Santos envolvendo dois carros de passeio, na manhã desta quinta-feira(27), em Angra dos Reis, deixou três pessoas feridas e transferidas para o HMJ, pelo Corpo de Bombeiros. CCR e PRF estavam no local. O trânsito foi interrompido para o socorro das vítimas, uma delas, foi identificada como funcionário da Defesa Civil municipal.

A colisão foi na altura da Japuíba, sentido São Paulo, logo depois da passarela. Um dos veículos, envolvidos de uma empresa que prestas serviços de limpeza na cidade, teve uma vítima com ferimentos leves, no outro carro um casal. O homem, com ferimentos moderados e uma mulher ferimentos leves, foram conduzidos também para o HMJ. Não se sabe o que teria provocado a colisão. Pela foto um dos carros capotou e subiu no meio fio.

A unidade não atualizou o boletim médico das vítimas. Neste momento o trânsito flui com orientação dos funcionários da CCR RioSP.