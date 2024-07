Elenco do Angra Sub17 na vitória desse final de semana - Divulgação/Angra Sub17

Elenco do Angra Sub17 na vitória desse final de semanaDivulgação/Angra Sub17

Publicado 01/07/2024 09:08

Angra dos Reis- A Seleção Angrense de futebol Sub-17 conseguiu vencer Rio Claro, por 1 a 0 e garantiu sua classificação para a sequência do campeonato Estadual de Ligas Municipais fase Costa Verde, depois de um empate na competição. Com o gol saindo logo no comecinho da partida, aos 4 minutos, em uma cobrança de pênalti, com o jogador Dandan. A partida aconteceu na tarde do último sábado, dia 29, no Estádio Municipal, no Balneário.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, a segunda etapa foi de domínio completo de Rio Claro, mas a defesa da equipe angrense funcionou bem, e impediu que saísse o gol de empate do adversário. Angra ainda teve oportunidades em contra-ataques de fazer o segundo gol, mas as chances foram desperdiçadas. Rio Claro tocou muito bem a bola e com velocidade para o ataque. O adversário tentou reagir e as jogadas mais perigosas partiram do talento do jovem jogador João Vitor, mais conhecido como Bicudinho. Ele deu muito trabalho à defesa da Seleção Angrense.

Outro ponto positivo da postura defensiva de Angra no segundo tempo foi o goleiro Chicão, com grandes defesas, especialmente, na cobrança de falta a favor de Rio Claro. Após empate em 0 a 0 no jogo de ida, em Rio Claro, a vitória de 1 a 0 classificou Angra, que agora vai enfrentar em duas partidas a Seleção de Itaguaí. No dia 6 de julho o jogo será na casa do adversário, e a partida de volta vai acontecer no dia 13, no Estádio Municipal.



Mangaratiba vence Paraty



Na partida preliminar, a Seleção de Mangaratiba venceu Paraty por 1 a 0, e também seguiu na fase no Estadual de Ligas Municipais, competição promovida pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), envolvendo a garotada Sub-17. No primeiro jogo Mangaratiba e Paraty empataram em 2 a 2. Pelo sorteio da FERJ, o confronto 01 da fase Costa Verde, que foi entre Mangaratiba e Paraty, o vencedor iria direto para à final da competição. Com isso, Mangaratiba vai aguardar o vencedor dos duelos entre Angra e Itaguaí, nos próximos dois sábados, para saber quem enfrentará nos dias 20 e 27 de julho, nos confrontos finais para apontar o campeão da competição na fase Costa Verde.