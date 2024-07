Gato-do-mato recebendo cuidados no CRAS - Divulgação/Eletronuclear

Gato-do-mato recebendo cuidados no CRASDivulgação/Eletronuclear

Publicado 03/07/2024 00:38

Costa verde - O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), mantido pela Eletronuclear nas proximidades das usinas nucleares de Angra dos Reis, na costa verde, celebrou dois marcos importantes. O programa realizou a soltura de um cachorro-do-mato, após quatro meses de reabilitação, e recebeu um novo paciente, um gato-do-mato-pequeno, espécie que está em situação de vulnerabilidade e ameaçada de extinção, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA).



O Leopardus guttulus ou gato-do-mato-pequeno, como é conhecido, chegou ao CRAS no dia 4 de junho, encaminhado pela Gerência de Fauna do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O animal, que tem aproximadamente sete meses de vida, estava abaixo do peso e passou por exames clínicos que apontaram a presença de um quadro infeccioso. Atualmente, o felino recebe todos os cuidados necessários, que incluem medicação e alimentação específicas. A expectativa é que ele possa receber alta em cerca de quatro meses.



“Cada vida salva importa para o CRAS. A prática de reabilitar animais em risco de extinção é crucial para a preservação da biodiversidade e contribui para o equilíbrio da cadeia alimentar. Esperamos que esse seja mais um caso de sucesso que promova ainda a conscientização pública sobre o tema”, explica o médico veterinário do CRAS, Bartolomeu André Paoli Vago.

Cachorro- do- mato foi tratado e devolvido ao seu habitat Divulgação/Jéssica Santos



Já o cachorro-do-mato, que apresenta o nome científico de Cerdocyon thous, foi solto no dia 12 de junho pelo programa. A espécie, nativa da região, foi recebida pelos profissionais do CRAS por meio do Corpo de Bombeiros, depois que um casal a encontrou atropelado na Rodovia Rio-Santos.



“Imediatamente, o paciente foi submetido a um exame clínico e coleta de materiais biológicos. Para se ter uma noção do estado do animal, o resultado da radiografia foi de fratura múltipla na pelve e de vértebras caudais com desalinhamento”, conta Bartolomeu.



Tratava-se de uma fêmea que, depois de todo o processo de reabilitação, chegou a pesar mais de 5,5 quilos e foi devolvida à vida livre, próximo ao local do resgate.



Sobre o CRAS



O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres é uma iniciativa voluntária da Eletronuclear para receber, tratar e devolver à natureza animais nativos da região, encontrados no entorno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA).



