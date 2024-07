Dois quilos de alimentos não perecíveis = um copo do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande - Divulgação/PMAR

04/07/2024

Angra dos Reis - Os copos retornáveis marcarão presença em mais uma edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, que acontece neste final de semana, na Vila do Abraão, em Angra dos Reis, na costa verde do estado. Desta vez, aqueles que desejarem levar para casa essa recordação do festival vão ajudar a matar a fome de muitas pessoas, além de preservar o meio ambiente.

O copo personalizado não estará à venda. A única maneira de adquiri-lo será por meio da doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Os produtos arrecadados serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, que, além de contribuir para combater o desperdício de comida, trabalha para reduzir a condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, adultos e idosos.

Serão três modelos de copos retornáveis feitos de polipropileno sustentável (branco, azul e verde). Eles estarão disponíveis em um estande próximo à entrada da área do Festival.

- O copo retornável já está se tornando uma tradição no Festival porque, além de ajudar o meio ambiente, evitando o uso do copo descartável, tornou-se uma lembrança dos dias passados na Ilha Grande, e muitas pessoas também gostam de colecionar - destacou o secretário de Eventos, Júlio Riquelme.