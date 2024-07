Uma multidão aguarda o cantor Alceu Valença hoje no palco do Festival de Música, na Vila do Abraão, na Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Uma multidão aguarda o cantor Alceu Valença hoje no palco do Festival de Música, na Vila do Abraão, na Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 05/07/2024 20:58

Ilha Grande - Começa hoje (5) e segue até domingo (7) a 21ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande na Vila do Abraão, em Angra dos Reis/RJ. O evento, que já é tradicional na cidade vai unir dois grandes nomes da música popular brasileira: Alceu Valença, que sobe ao palco abrindo o festival e Zeca Baleiro, com presença confirmada neste sábado(6). Os cantores serão as principais atrações do evento, que vai contar ainda com apresentações de talentos locais e novos artistas apresentando suas canções.

Alceu Valença, dará início na noite de hoje ao festival, ícone do frevo e do forró, e dono de várias músicas de sucesso. Depois dele a festa continua com a banda A Galera do Vinil e Amigos, que prometem espantar o frio típico da estação.

Já amanhã (6), Zeca Baleiro, conhecido por suas letras poéticas e melodias cativantes, estará de volta ao festival. No domingo (7), a tradicional Violada Caiçara, formada por músicos da Ilha Grande, fecha a programação deste ano.

Ainda no sábado, às 20h será exibido um documentário de 30 minutos sobre cultura popular, batizado de “Encult“. Em seguida, às 20h30, é o grande momento das apresentações das 14 músicas finalistas do festival. Neste ano, como forma de valorização dos músicos locais, três canções são de compositores de Angra dos Reis, sendo duas da Ilha Grande e uma do continente. No total, 303 músicas foram inscritas, sendo 86 compostas por autores da cidade. Um júri formado por profissionais de renome na área musical foram os responsáveis pela seleção.

Neste ano, cada música classificada recebeu o valor de R$ 2 mil para ajuda de custo e embarcação para o translado de ida e volta de seu intérprete. Vale lembrar que será necessário apresentar notas fiscais referentes às despesas, que não inclui o consumo de bebidas alcoólicas. Serão, ao todo, mais de R$ 25 mil em premiação, com descontos devidos do imposto de renda.

Focado na importância da preservação ambiental, durante essa semana diversas ações socioambientais foram realizadas com alunos da rede pública municipal de ensino.



MÚSICAS FINALISTAS:

Tema Livre

Buscador - Amin Nunes Molaib – Rio de Janeiro (RJ)

Roda - Hélio de Assis & Antônio Carlos Mariano – Rio de janeiro (RJ)

Sr. Brasil - Eduardo Santhana - Santana de Parnaíba (SP)

Melhora - Thársila di Britto e Wada Soares – Rio de janeiro (RJ)

Deixo ir - Tiago Máci – São Luis (MA)

Os tais - Dani Cavalcanti e Cadu Correa – Angra dos Reis (RJ)

A Última Valsa - Luiz Augusto Rodrigues – Angra dos Reis (RJ)

Conselhos - Eduardo de Souza Santos- Nova Iguaçu (RJ)

Condição Humana (Fossa Nova) - Eduardo Vieira da Cunha Ferraz – Cabedelo (PB)

Tema Ecologia:

A Grande Big - Gil Paes e Ivan Cardoso – São Paulo (SP)

No Coração da Ilha - Pingo Virgulino – Ilha Grande - Angra dos Reis (RJ)

Canção da Ilha Grande – Lula do Violão – Mangaratiba (RJ)

Preservar para Prosperar - Pedro Luís Santos – Angra dos Reis (RJ)

Maravi Ilha de Ilha Eu Fiquei Maravi Ilhado, Ilhados na Ilha -Wagner Nina da Silva (Jamaica) e Helder H.C. de Miranda – Ilha Grande – Angra dos Reis ( RJ)

PREMIAÇÃO:

Melhor música – Tema LIVRE – Prêmio Maestro Galloway

1º lugar: R$ 6.500,00 + troféu

2º lugar: R$ 3.900,00 + troféu

3º lugar: R$ 1.950,00 + troféu

Melhor música – Tema ECOLOGIA – Prêmio Marcelo Russo

Vencedor único: R$ 6.500,00 + troféu

Melhor INTÉRPRETE

Vencedor único: R$ 6.500,00 + troféu

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira – 5 de julho

23h – Alceu Valença

0h30 – A Galera do Vinil e Amigos

Sábado – 6 de julho

20h – Exibição do documentário “Encult“

20h30 – Apresentação das 14 músicas finalistas

23h – Zeca Baleiro

0h30 - Premiação

Domingo – 7 de julho

20h30 – Violada Caiçara.