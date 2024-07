Elenco Angra Sub-17 teme punição máxima na próxima quarta-feira - Divulgação/Seleção Angrense

Publicado 05/07/2024 22:18

Angra dos Reis - A alegria da garotada por seguir na fase Costa Verde do Estadual de Ligas Municipais pode virar frustração. Uma denúncia da federação de Rio Claro aponta inscrição de jogadores angrenses fora do prazo limite. Por conta disso, o primeiro confronto entre a Seleção Angrense de futebol Sub-17 e Itaguaí, foi adiado pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), que promove o campeonato. A partida entre as duas seleções seria neste sábado (6), às 15h, em Itaguaí.

Como Angra havia ganhado na fase anterior do torneio mata-mata a equipe de Rio Claro, no placar de 1 a 0, e conquistado a vaga para a próxima fase, a Seleção Angrense corre sério risco de perder os pontos e ser eliminada, com Rio Claro se classificando no lugar de Angra para enfrentar Itaguaí.

O julgamento da denúncia vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 10, às 14h, no TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro), e o caso será analisado pela 4ª Comissão Disciplinar Regional do tribunal.

A Liga Angrense de Desportos está inserida na acusação de infringir o artigo 241, inciso 4º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala de incluir em uma equipe ou fazer constar da súmula atleta em situação irregular. O infrator pode ser excluído da competição. Com isso, poderá ocorrer uma frustração dos garotos da Seleção Angrense de futebol Sub-17, que venceram em campo, mas que poderão ficar de fora da fase Costa Verde do Estadual de Ligas Municipais por total desleixo de dirigentes da LAD (Liga Angrense de Desportos), se for comprovado pelo TJD-RJ.