Trânsito ficou congestionado na altura do bairro Camorim Grande - Divulgação

Publicado 08/07/2024 16:48

Angra dos Reis - Uma idosa e uma mulher ficaram feridas em acidente entre dois carros na Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde, na noite de domingo(7). A colisão foi no bairro Camorim Grande. As vítimas, de (34) e (81) anos, foram socorridas, pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). A unidade de saúde não atualizou o boletim médico. Outro acidente registrado foi no km 495, motociclista morreu ao cair da moto.



A PRF e CCR RioSP, estavam no local. O trânsito ficou congestionamento, na altura do bairro Camorim Grande. As pistas sentido Rio/Paraty, foram interrompidas durante o atendimento às vítimas.

Motociclista morre após queda de moto

Outro acidente, registrado na madrugada desse domingo (3h15), no km 495, infelizmente teve uma vítima fatal. Um homem morreu após queda de moto. Segundo a CCR RioSP, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital.



Não se sabe a dinâmica do acidente.