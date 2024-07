Solange Mariano mais uma vez destaque no pódio - Divulgação/PMAR

Solange Mariano mais uma vez destaque no pódioDivulgação/PMAR

10/07/2024

Angra dos Reis - A Corrida da Defesa Civil, em Angra dos Reis, na costa verde, realizada na noite de ontem(9) marcou a celebração dos 44 anos da corporação. O evento contou com a participação de centenas de atletas, em uma prova de 6 km. No masculino, o atleta Luiz André, (23), foi o vencedor e no feminino Solange Mariano garantiu o primeiro lugar no pódio. A corrida faz parte do calendário oficial da cidade.

Luiz André, mais jovem revelação da corrida angrense Divulgação/PMAR

Os corredores largaram da sede da Defesa Civil, no São Bento, foram em direção ao bairro Bonfim, até o condomínio Refúgio do Corsário, retornando até a Avenida Júlio Maria, contornando na altura da antiga Líder e fechando a prova no local da largada.

O atleta Luiz André, de 23 anos, morador da Gamboa do Belém, foi o vencedor da corrida. Ele tomou uma grande dianteira em relação aos competidores e cruzou a linha de chegada com sobras para conquistar o primeiro lugar. Luiz André já havia vencido recentemente, no Frade, a primeira Corrida São Pedro São Paulo, e já desponta como uma revelação na corrida angrense.

O segundo colocado foi Alessandro Inácio e logo depois veio João Paulo Souza na terceira posição. O atleta Almir Fontella, de Mangaratiba, foi o quarto colocado, e na quinta colocação ficou Rodrigo, irmão gêmeo do Leonardo, que foi o 7º colocado. O Fabiano Vilela foi o 6º lugar.

Entre as mulheres, deu mais uma vez Solange Mariano na primeira colocação. Edna Fica com o segundo lugar, Gilvania Nóbrega na terceira posição, em 4º lugar chegou Luana Morais e em quinta posição a atleta Tatiane Pedrosa.