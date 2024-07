Grupo criado pelo saudoso Chefe Cotta completa 77 anos de fundação - Divulgação/Escoteiros

Publicado 10/07/2024 11:05

Angra dos Reis - O Grupo de Escoteiros do Mar Almirante Cândido Brasil, criado pelo Chefe Cotta, em 27 de maio de 1947, em Angra dos Reis, na costa verde, comemorou 77 anos de fundação. Para marcar a data autoridades, ex - participantes, crianças e adolescentes, que fazem parte do grupo de escoteiros da cidade, se reuniram no final de junho, em comemoração. Personalidades da cidade que tiveram a oportunidade de ingressar no grupo, deixaram legado para novas gerações.

Crianças e adolescentes aprendem a desempenhar um papel construtivo na sociedade Divulgação/Escoteiros

Ao longo de mais de sete décadas o grupo tem formado cidadãos no município, e é considerado uma ferramenta importante para ensinar crianças e adolescentes, os princípios básicos para a formação de um ser humano guiado pelo respeito ao próximo, aos animais e à natureza. Entre as personalidades que passaram pelos ensinamentos e disciplina do saudoso Chefe Cotta estão: o atual prefeito, Fernando Jordão, os ex- chefes do executivo: Luís Reseck, João Luiz Gibrail Rocha e José Marcos Castilho, dentre outros.

Chefe Antônio (E), em pé, comanda o grupo há 44 anos Divulgação/Escoteiros

O grupo há 44 anos é coordenado pelo Chefe Antônio Jorge Simas de Almeida, que tem dado continuidade ao importante trabalho iniciado há décadas, com a missão de contribuir para a educação de jovens, por meio de um sistema de valores "baseado na Promessa e na Lei Escoteira, visando construir um mundo melhor onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade".

"Juntos por uma sociedade de respeito ao próximo e a natureza" Divulgação/Escoteiros

Ao longo desses anos o grupo passou por diversas dificuldades financeiras, e graças a união e apoio da sociedade, sobreviveu de doações, mensalidades dos integrantes e campanhas financeiras.

Foto mostra os encontros pelas ruas da cidade no início da construção do grupo Divulgação/Escoteiros

No início do trabalho, em 1947, as reuniões eram realizadas na casa do fundador Chefe Cotta, depois passaram a acontecer na calçada da Rua do Comércio, no coração da cidade. Somente em 1959, começou a erguer a sede dos Escoteiros, no bairro São Bento, onde funciona até hoje. O espaço já passou por reformas.

Sede localizada no bairro São Bento, no centro da cidade Divulgação/Escoteiros

Os interessados em fazer parte do grupo e conhecer melhor o trabalho realizado, basta seguir no instagram, @12_gemab e preencher a ficha de inscrição online, ou na sede localizada na Avenida Almirante Júlio César de Noranha,217, São Bento. As reuniões acontecem aos sábados das 9h às 11h30.