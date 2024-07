Garotos do sub17 frustrados com a notícia da eliminação - Divulgação/ Equipe Sub17

Angra dos Reis - O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ), por meio da 4ª Comissão Disciplinar Regional, julgou procedente o recurso impetrado pela Liga Desportiva de Rio Claro, que alegava que a Liga Angrense de Desportos havia inscrito seus jogadores fora do prazo para a disputa da fase Costa Verde do Estadual de Ligas Municipais.

A análise do caso no TJD-RJ aconteceu na noite de ontem, e foi comprovado que a Liga Angrense inscreveu os seus atletas um dia após o prazo limite. Com a decisão, a Seleção Angrense de Futebol Sub-17 foi eliminada da competição com a perda dos pontos da vitória que havia conquistado em campo sobre Rio Claro, por 1 a 0.

Com isso, a sequência da fase Costa Verde do Estadual de Ligas Municipais terá o confronto entre Itaguaí e Rio Claro. A garotada Sub-17 de Angra foi informada ontem mesmo à noite durante um treinamento no Estádio Municipal, e o clima era de total frustração entre os jogadores e membros da comissão técnica. O desleixo de dirigentes da Liga Angrense com prazos e regras da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), que promove o campeonato, decepciona a garotada que ganhou em campo de Rio Claro, mas que perdeu o jogo no tapetão.