Times do Copão em duelo pelas vagas da primeira divisão Divulgação/Coordenadores do Futebol de Praia

Publicado 12/07/2024 11:01

Angra dos Reis- A bola vai rolar para a temporada 2024 do futebol de praia no Aterro do São Bento, em Angra dos Reis, na costa verde, neste sábado (13), com o Copão (2ª divisão). Cerca de 15 equipes vão se enfrentar pela disputa das quatro vagas de acesso à 1ª Divisão: Passa o Rodo, Carioca, Santa Fé, Veleiro, União Carmo, Morro da Glória 2, Brooklyn, França, Angra City, Raio Valencria, Barcelona MDC, Atlético Bracuhy, Divino, Balneário e Monterrey.

O sorteio da tabela dos jogos do torneio mata-mata foi definido nessa quarta-feira, (10). Serão sete partidas na primeira fase, e elas vão acontecer nos dias 13 e 14. No sábado o jogo será na parte da tarde, e no domingo, pela manhã. Os 15 times vão em busca das quatro vagas de acesso à 1ª divisão, e as equipes classificadas vão se somar aos 16 times já garantidos no 3º Angrense de Futebol de Praia, que vai começar no dia 27 de julho.

Pelas regras do sorteio, por ter número ímpar na relação de equipes do Copão, o primeiro time sorteado iria direto para as quartas de final, e o sortudo foi o Brooklyn, que não vai jogar nesse fim de semana. As quartas de final serão disputadas no sábado (20), e semifinais, disputa de terceiro lugar e finais, no domingo (21).



Confira a tabela dos jogos da primeira fase do COPÃO:



Sábado – Dia 13/07

Campo 01

14h - Santa Fé x Atlético Bracuhy

Campo 02

14h - Morro da Glória 2 x Raio Valencria

Campo 01

15h30 - França x Monterrey

Campo 02

15h30 - União Carmo x Balneário



Domingo – Dia 14/07

Campo 01

9h - Divino x Angra City

Campo 02

9h - Barcelona MDC x Carioca

Campo 01

10h30 - Veleiro x Passo o Rodo