Apreensão no morro do Peres foi encaminhado à 166ª DP - Divulgação/Arquivo 166ª DP

Apreensão no morro do Peres foi encaminhado à 166ª DPDivulgação/Arquivo 166ª DP

Publicado 13/07/2024 11:36

Angra dos Reis - Um homem, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi baleado durante um confronto com policiais militares nessa semana (10) em Angra dos Reis, na costa verde. O confronto foi na comunidade do morro do Peres, no centro da cidade. Drogas, arma e munições apreendidas com o suspeito.



Segundo a PM, os agentes estavam fazendo um patrulhamento no morro do Peres quando foram recebidos a tiros. Houve confronto. Após cessarem os disparos, um homem foi encontrado baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, onde está sob escolta policial.

Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola calibre nove milímetros, carregador de pistola, munições, rádios comunicadores e diversas drogas. O material foi levado à delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado.