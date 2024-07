Santa Fé ganhou nos penaltis - Divulgação/ Times Copão

Publicado 15/07/2024 20:07

Angra dos Reis - A bola rolou nos campos do Aterro do São Bento, nesse final de semana. Nem mesmo o mal tempo impediu o começo da temporada 2024 do futebol de praia, com o início do Copão (2ª divisão), no sistema de mata-mata.

Primeira fase do Copão no sistema mata-mata Divulgação/Futebol de Areia

São 15 equipes que participam do torneio. Sete partidas foram realizadas no fim de semana, com 38 gols marcados, o que deu uma média de 5,4 gols por jogo. Confira os resultados e como ficam os próximos jogos na competição

Resultados da primeira fase



Na tarde de sábado, 13, quatro partidas, com os seguintes resultados: Santa Fé 7 x 3 Atlético Bracuí, empate em 2 a 2 entre Morro da Glória II e Rayo Valenncria, e na disputa de pênaltis deu Morro da Glória II vitória de 4 a 3, França 3 x 3 Monterrey, com a vitória nos pênaltis para o Monterrey por 3 a 2, e União do Carmo 2 x 2 Balneário, com o União Carmo vencendo nos pênaltis por 3 a 2.

No domingo, (14), mais três partidas entraram em campo pela primeira fase do Copão. Divino 1 x Angra City 1 no tempo normal e nos pênaltis deu Angra City, vitória de 2 a 1, Carioca 3 x 0 Barcelona, e uma goleada do Passa o Rodo sobre o Veleiro por 8 a 1.

Confira os jogos do próximo sábado,(20), a partir das 14h:



14h

Campo 01 - Brooklyn x Santa Fé

Campo 02 - Morro da Glória 2 x Monterrey

15h30

Campo 01 - União Carmo x Angra City

Campo 02- Carioca x Passo o Rodo



No domingo, dia 21, vão ocorrer os jogos das semifinais, a disputa do terceiro lugar e a grande final do Copão. Dos 15 times que participam do competição, apenas quatro equipes terão acesso à 1ª divisão, e as equipes classificadas vão se somar aos 16 times já garantidos no 3º Angrense de Futebol de Praia, que vai começar no dia 27 de julho.