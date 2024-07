Apreensão feita na Sapinhatuba 1 nesse final de semana - Divulgação/PM

Angra dos Reis - Policiais Militares lotados no 33º BPM, em Angra dos Reis, na costa verde, prenderam um suspeito de tráfico de drogas e apreenderam um menor, em sua companhia. A ação foi nesse final de semana, no morro da Sapinhatuba 1. Drogas foram apreendidas com suspeito.

A ação dos policiais foi durante patrulhamento no morro, onde um homem acompanhado de um menor de idade, em situação suspeita, transitava no local. Os agentes revistaram o suspeito e encontraram 150 pinos de cocaína, 82 pedras de crack, 69 tiras de maconha, seis frascos de loló e um rádio transmissor.

Todo material e o menor de idade, que estavam com o suspeito preso, foram apreendidos e encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O homem preso será encaminhado ao sistema prisional no Estado pelo crime de tráfico de drogas e o menor ( apreendido) à Vara da Infância e Juventude.