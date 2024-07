Amanhã (16) último dia de inscrição - Divulgação/PMAR

Amanhã (16) último dia de inscriçãoDivulgação/PMAR

Publicado 15/07/2024 10:16

Angra dos Reis - Estão abertas, até esta terça-feira (16) as inscrições para a 2ª Seletiva Musical Angra Expo, de onde sairão 15 artistas para se apresentar no palco principal do maior evento gospel da região, marcada para acontecer de 8 a 10 de agosto, na Praia do Anil, com organização da Prefeitura de Angra dos Reis e apoio da Comissão de Pastores da Angra Expo.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até amanhã (16). Os interessados devem ler o regulamento e preencher um formulário disponível no site www.angra.rj.gov.br/seletivaangraexpo. É bom lembrar que essa seletiva contará com o limite máximo de 50 vagas e só moradores da cidade podem participar.

As audições vão acontecer nos dias 22, 23 e 24 de julho, a partir das 18h, no Centro Cultural Theophilo Massad. Cada cantor, banda ou ministério receberá o cachê de R$4.000,00. Para pessoa física haverá o desconto do imposto de renda.

Os artistas locais selecionados vão fazer companhia a cantores e bandas de renome do mundo gospel, como a cantora Maria Marçal, atração confirmada da Angra Expo para o dia 8 de agosto. Outras atrações serão anunciadas em breve.