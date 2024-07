Complexo Nuclear de Itaorna, comporta as usinas de Angra 1 e 2 e a construção da terceira unidade, em Angra dos Reis - Divulgação/Eletronuclear

Complexo Nuclear de Itaorna, comporta as usinas de Angra 1 e 2 e a construção da terceira unidade, em Angra dos ReisDivulgação/Eletronuclear

Publicado 16/07/2024 10:59 | Atualizado 16/07/2024 11:48

Angra dos Reis - Começou ontem(16) e prossegue até quinta-feira (18), o simpósio anual da Seção Latino Americana da American Nuclear Society (LAS/ANS), na sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), no Rio de Janeiro. O tema principal desta edição é a cooperação regional para a transição energética, tendo como base o papel da energia nuclear nas restrições ambientais e tecnológicas. O evento tem o patrocínio da Eletronuclear, que administra o complexo nuclear em Itaorna, em angra dos Reis, na costa verde.



O evento conta com a presença de diversas autoridades nacionais e internacionais durante a programação. Nesta terça-feira (16), o presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, irá participar da mesa de debate sobre a importância da aceitação pública para a energia nuclear.



“Dentro do setor a gente consegue entender a segurança e estabilidade que a energia nuclear gera na matriz elétrica. Agora, é necessário dialogar com toda a população, pois o entendimento acontece a partir do conhecimento. Esse apoio é importante para o desenvolvimento da indústria nuclear no país”, declarou Lycurgo.





A participação poderá ser presencial ou online, com o link que será disponibilizado após a confirmação do cadastro. A programação completa e outras informações estão disponíveis no site da LAS/ANS.



Simpósio



O evento é considerado um dos mais importantes da área e ocorre anualmente em um dos países da América Latina. Além de evidenciar os benefícios e as aplicações da energia nuclear para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável, um dos objetivos é destacar a produção do setor sem prejuízos ao meio ambiente.