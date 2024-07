Equipe angrense joga no próximo dia 21, contra o Municipal no Rio de Janeiro - Divulgação/Angra Basquete

Publicado 16/07/2024 11:44

Angra dos Reis - O time do Angra Basquete Clube, atual campeão adulto do estadual da LSB (Liga Super Basketball), vai fazer sua estreia na temporada de 2024 no próximo dia 21, já entrando na Sério Ouro do campeonato. O seu primeiro adversário será o Municipal, em jogo programado para às 12h30, no Club Municipal, na Tijuca, no Rio de Janeiro.

A vitória do ano passado garantiu a equipe a estreia na série ouro, segunda fase, do campeonato Divulgação/Angra Basquete

Por ter conquistado o título em 2023, o Angra Basquete Adulto começa a disputar a competição a partir da segunda fase. O elenco comandado pelo técnico André Baratão terá novidades neste ano. Houve cerca de 40% de reformulação no grupo campeão no ano passado, entrando no plantel cinco novos jogadores. Os alas Magno Alves e Gustavo Xisto, o armador Lucas Araújo, o ala-armador Juan Fortunato e o pivô Nicholas Dias.

Foram mantidos no grupo para a disputa desta temporada nove jogadores, sendo a base do time de 2023, e que levantou o título inédito. Os armadores Thiaguinho e Irwing Jonhson, os alas Jean Thompson, Pedro Lamarca e Matheus Jordan, os alas/pivôs Carlinhos, Deyvid Carvalho (Macarrão), o ala/armador Igor Gabriel (Neneca), e o pivô Matheus Lage.



Jogos do Angra Basquete na Série Ouro LSB:

21/07 – Municipal x Angra – Club Municipal – às 12h30

04/08 – Mackenzie x Angra – Arena Sodiê – às 12h30

18/08 – Poder da Cesta x Angra – Arena Sodiê – às 12h30

01/09 – Jota e Fé x Angra - Arena Sodiê – às 11h

22/09 – Angra x Queimados - Arena Sodiê – às 11h.