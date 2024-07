Drogas, arma e munições, apreendidas pela polícia em poder do jovem baleado foi encaminhado à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Drogas, arma e munições, apreendidas pela polícia em poder do jovem baleado foi encaminhado à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 17/07/2024 22:02 | Atualizado 18/07/2024 11:31

Angra dos Reis - Policiais da 166ª DP (Angra) prenderam nesta quarta- feira,(17), Marcelo Vinícius Santos de Oliveira(20) acusado de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e porte ilegal de armas, no morro do Peres, no centro de Angra dos Reis/RJ.

Durante a ação dos policiais houve confronto. O suspeito foi baleado e socorrido pelos agentes e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, onde encontra-se internado sob escolta. Após ser liberado será encaminhado à 166ªDP, onde a ocorrência foi registrada. Com ele foram apreendidos: 100 pinos de cocaína, 70 de crack e 60 tabletes de maconha.

A operação foi determinada pelo delegado titular, Leandro Aquino, que já vinha atuando, junto com a sua equipe na investigação do suspeito do homicídio. É a segunda ação da Civil, em menos de duas semanas, na localidade para prender criminosos.

Segundo os policiais, quando os criminosos perceberam a presença dos agentes na comunidade, iniciaram o confronto atirando contra a equipe, que revidou. " Havia venda de drogas no ponto onde o jovem baleado estava armado". O material apreendido foi encaminhado à delegacia.

O criminoso continua internado no HMJ, que não atualizou o quadro de saúde.