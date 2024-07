Prefeito de Angra Fernando Jordão (C) ao lado da deputada estadual Célia Jordão (E) e autoridades de Defesa Civil dos municípios e governo federal - Divulgação/PMAR

Publicado 19/07/2024 12:29

Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis se reuniu com representantes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), nessa quinta-feira (18) para discutir a implantação do projeto de envio de alertas via mensagem de texto por cell broadcast (CBS) para aparelhos celulares. O encontro ocorreu na sede da Defesa Civil de Angra dos Reis e teve a presença da deputada estadual Célia Jordão (PL).

Apenas 11 municípios no Brasil estão participando do projeto piloto gerido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. No estado do Rio de Janeiro, somente Angra dos Reis e Petrópolis foram selecionados, cidades que nos últimos anos têm registrado maiores índices pluviométricos, causando inundações, alagamentos, cheias de rio e até mortes. O bairro do Bracuí em Angra dos Reis, sofreu duas inundações, em menos de um mês, no final do ano passado e início de 2024, onde duas mortes foram registradas e mais de 400 desalojados. Angra é a única cidade piloto da costa verde para receber o novo sistema.

O início dos testes oficiais do projeto ainda não foi definido, mas um simulado será realizado em todos os municípios participantes do projeto piloto. A previsão é que o sistema esteja implantado em toda a região sul e sudeste do Brasil até outubro de 2024, e em todo o país até o próximo ano.

O serviço será uma ferramenta adicional para alertar a população sobre possíveis desastres naturais, utilizando mensagens de até 160 caracteres. Esta comunicação aparecerá como um pop-up na tela do celular, sobrepondo qualquer outra atividade. Em casos de aviso severo, um bip será emitido, junto com o pop-up. Em avisos extremos, o som tocará por 10,5 segundos, com a opção de desativação antes desse período. O sistema complementará outros serviços de alerta da Defesa Civil do município, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram, Google, carros de som e grupos de WhatsApp.

O sistema não poderá ser desabilitado pelos usuários dos aparelhos celulares e será utilizado para enviar alertas de emergência a pessoas localizadas em áreas de possíveis riscos de desastres naturais. A implantação do projeto está sendo realizada com base em estudos prévios. Para conscientizar a população, as defesas civis nacionais terão que realizar capacitações junto às comunidades.

Por meio da nova solução, também serão desnecessários o cadastro prévio dos usuários e a indicação de um CEP de interesse. Serão enviados os alertas de emergência para todos os celulares que estiverem na região em risco mapeada pela Defesa Civil. Essa nova ferramenta vem auxiliar a já existente por via de mensagem SMS.

Diferentemente das notificações via SMS, que chegam gradativamente aos usuários, as mensagens de texto do cell broadcast são recebidas quase que instantaneamente por todos os usuários.

Participaram da reunião o prefeito de Angra, Fernando Jordão, a deputada estadual, Célia Jordão, o secretário de Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Júnior da Silva Pires, e outros técnicos da Defesa Civil do município. Representando o CENAD, estiveram presentes o Gerente de Capacitação da SUPDEC de Sergipe, Fabiano Macedo Queiroz, e a Coordenadora de Operações da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, Thatiane Oliveira Rodrigues.