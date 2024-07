Largada do estádio municipal, no Balneário - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 20/07/2024 00:33 | Atualizado 20/07/2024 00:37

Angra dos Reis - No próximo domingo(21), será realizada em Angra dos Reis, na costa verde, a 13ª edição da tradicional Corrida do Pão. A competição, terá largada e término no Estádio Municipal. Cerca de 400 corredores se inscreveram para o trajeto de 7,5 km, que promete movimentar a cidade.



A Corrida do Pão foi criada em homenagem ao saudoso corredor Fernando Avelar de Lima, conhecido carinhosamente como “Pão Pão Noel”. A primeira largada, da categoria feminina, está marcada para as 8h14, seguida pela masculina às 8h15.



Os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina receberão troféus. O percurso é o seguinte: ruas e avenidas dos bairros Balneário, Centro, São Bento, retornando ao Balneário.

Os atletas podem retirar o seu número, nos seguintes horários: sábado (20) das 9h às 13h e domingo (21) das 7h às 8h, na Secretaria de Esporte e Lazer, que funciona no estádio municipal. O regulamento prevê a participação de atletas de ambos os sexos, maiores de 15 anos. Além dos troféus para os cinco primeiros colocados, os participantes receberão medalhas.



Na edição anterior(2023) o vencedor no masculino, completou o trajeto em 27 minutos e 13 segundos, e no feminino a prova foi concluída em 30 minutos e 59 segundos. Participarão da prova, deste ano corredores da cidade, atletas de elite e amadores.

Trânsito

Por conta da Corrida do Pão, neste domingo, o trânsito sofrerá alterações pela manhã. Das 8h às 10h a pista de entrada da Av. Jair Toscano de Brito será fechada e o fluxo desviado para a R. José Elias Rabha ( Angra Shopping), fluxo passando pela R. Dr. José Watanabe. Após o evento o fluxo de veículos voltará ao normal.