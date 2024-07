Ferreti (D) pré-candidato à prefeitura de Angra ao lado do prefeito Fernando Jordão (E) - Divulgação/Arquivo

Publicado 23/07/2024 12:01

Angra dos Reis - Dois pareceres do Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro (MPE-RJ) recomendam que a Justiça rejeite ações movidas pelo Diretório Municipal do Partido Liberal em Angra dos Reis contra Cláudio Ferreti, pré-candidato a prefeito pelo MDB.

Em uma das ações, o partido de Renato Araújo, pré-candidato com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, alega que Ferreti fez propaganda antecipada e irregular, ao participar de cultos evangélicos nas igrejas Missão para Cristo, no bairro da Japuíba, em Angra, e Assembleia de Deus, em Madureira, na capital fluminense.

Na outra ação contra Ferreti acusa o presidente da Câmara Municipal de Angra, o vereador Rubinho Metalúrgico, de convidar pessoas, durante a inauguração de um espaço público na cidade, para eventos da pré-candidatura de Ferreti.

Em ambas as peças, o PL de Angra apresentou como supostas provas links de publicações nas redes sociais e vídeos.

Na ação dos cultos, o MPE entendeu que "não é possível confirmar a ocorrência de propaganda eleitoral", pois não houve pedido explícito de voto, distribuição de materiais de campanha, sermões e discursos misturando pregação religiosa e política, nem se pode afirmar que os templos foram usados para apresentar Ferreti como pré-candidato.

Na ação que inclui Rubinho Metalúrgico, o MPE concluiu que não houve violação da lei eleitoral porque o vereador não usou ou cedeu o imóvel da administração pública municipal em benefício de Ferreti.

No início de julho, a Justiça condenou Renato Araújo por crime eleitoral, com multa de R$ 5 mil e ordem para excluir das redes sociais vídeos em comemoração ao aniversário dele feitos em igreja evangélica