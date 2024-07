Polícia Ambiental na área da Banqueta onde foi detectada extração mineral - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 22/07/2024 19:49

Angra dos Reis - Polícia Ambiental encontra indícios de extração mineral em Angra dos Reis, na costa verde, com auxílio do programa Linha Verde, do Disque Denúncia. A ocorrência foi registrada na 166ª DP. Foram 50 mil metros quadrados de área degrada.



Cerca de 50 mil metros quadrados de área degradada em Angra dos Reis, foram identificados nesse final de semana, (20), na Banqueta, após fiscalização de policiais da 4ª UPAm, que tinha como objetivo averiguar denúncia de crime ambiental encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.



Munidos com as informações, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga procederam à Estrada da Banqueta, nos fundos de um condomínio, onde havia indícios de extração irregular de substância mineral, de forma artesanal e com uso de máquinas retroescavadeiras, tudo isso às margens de um curso de água, degradando cerca de 50 mil metros quadrados.

No momento da fiscalização, os policiais militares não encontraram nenhum responsável, tampouco placas contendo licenciamento dos órgãos ambientais competentes. Vale reforçar que a região está inserida dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Cunhambebe e, por se tratar de um crime ambiental, a equipe da UPAm se deslocou à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).