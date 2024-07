A maioria dos veículos que se encontram no depósito municipal é resultado de operação policial e da secretaria de Segurança Pública - Divulgação/Arquivo

Publicado 22/07/2024 21:01

Angra – A cidade de Angra dos Reis realiza no próximo mês um leilão de veículos removidos e enviados ao depósito público nos últimos meses. A sessão acontece no dia 6 e terá abertura a partir das 9h, seguindo a sequência de lotes. Serão disponibilizados para compra 121 veículos e um lote de 69 sucatas para reciclagem.

A venda será feita online, mas a visitação será aberta ao público interessado nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, no depósito da prefeitura, que fica na rua Prefeito João Gregório Galindo, 3049, no bairro Japuíba. O horário de funcionamento é de 8:30h às 11h30 e das 13h às 16:30h.

O leilão público é da modalidade de maior lance e os interessados têm que se cadastrar no site: www.leiloesja.com.br para na data prevista da realização efetuar o seu lance. Os interessados deverão se cadastrar com um e-mail próprio, criar sua senha de acesso e encaminhar os devidos documentos para ativação do cadastro conforme normas do site e edital.

Quanto ao prazo de pagamento, ao ser declarado vencedor de um lote, o arrematante terá o prazo de 48 horas para o pagamento dos valores (incluindo taxas do leilão e emissão da documentação). A retirada dos lotes será realizada no período de 19 a 30 de agosto, nos dias úteis, das 8:30h às 11:30h e das 13h às 16:30h, no mesmo local de visitação dos bens, mediante agendamento prévio pelo telefone (24) 3377-1939. Os procedimentos para retirada e as datas de agendamento serão encaminhados por e-mail pela equipe técnica do leilão após o dia 29 de agosto.

Vale lembrar que os bens serão vendidos e entregues no estado e condições em que se encontram e sem garantia, não cabendo ao leiloeiro, à plataforma de leilões online e/ou à comitente vendedora, a responsabilidade por qualquer problema ou defeito constatado posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos bens licitados. Os interessados ao oferecerem os lances, devem estar cientes das características e da situação dos bens. Não serão aceitas reclamações ou desistência após a aquisição. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (24) 3377-1939 ou (24) 3367-1737.

A cópia do edital do leilão poderá ser consultada através dos sites: https://www.leiloesja.com.br/ e https://www.angra.rj.gov.br/