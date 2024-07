Elenco Passa Rodo posa com troféu - Divulgação/Copão

Elenco Passa Rodo posa com troféuDivulgação/Copão

Publicado 23/07/2024 12:56

Angra dos Reis - Depois de dois finais de semana seguidos, terminou o Copão de futebol de praia, da segunda divisão do Aterro do São Bento, nesse final de semana. 15 equipes disputaram a competição em sistema mata-mata (eliminatória), com a realização de 15 partidas nas quatro fases do torneio, onde foram marcados 73 gols, dando uma média de 4,8 por jogo.

O campeão do Copão, não deu chances aos adversários passando o rodo geral. O time "Passo Rodo", ergueu o troféu e faturou o campeonato depois de vencer o Santa Fé por 2 a 1, com gols do atacante Beto, e Johnygol marcando para o Santa Fé.

O Passo Rodo chegou ao título com quatro jogos, quatro vitórias, marcou 19 gols, sofreu cinco gols, terminando com um saldo de 14 gols (8 a 1 no Veleiro, 4 a 1 contra o Carioca, 5 a 2 diante do União Carmo e 2 a 1 e vitória de 2 a 1 contra o Santa Fé).

A premiação do Copão foi em troféus, medalhas e em dinheiro. O campeão do Copão, o Passo Rodo, recebeu R$ 2.500, o vice, Santa Fé, R$1000, e o terceiro colocado, R$500. O artilheiro do torneio e o goleio menos vazado, cada um vai receber 250 reais. O artilheiro foi o veterano Júnior Jackson (União Carmo), com 40 anos, que marcou sete gols no torneio, e o goleiro menos vazado foi Gabriel Sodré (Passo Rodo), com cinco gols sofridos.