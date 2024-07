As três vítimas graves, incluindo o menino de seis anos, estavam no carro, que ficou totalmente destruído - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 24/07/2024 18:57 | Atualizado 24/07/2024 19:00

Angra dos Reis - Um menino de seis anos morreu e mais quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde, envolvendo o ônibus que faz o transporte coletivo na cidade e um carro de passeio, nesta quarta-feira (24). Os três ocupantes do carro, a mãe, um adolescente e o menino, foram socorridos em estado grave pelas ambulâncias do Samu, Bombeiros e CCR, e encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Outra vítima do ônibus também está internada. As Polícias Rodoviária Federal e Militar estiveram no local.

A criança que estava no carro não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dá entrada na unidade. Ainda segundo informações do hospital a mulher foi submetida a uma cirurgia e continua internada em estado grave. O adolescente está com quadro de saúde estável e segue internado. A quarta vítima do ônibus também segue internada.

Segundo a PRF o veículo teria invadido a pista contrária, no km 500, batendo de frente com o coletivo. No ônibus duas pessoas também ficaram feridas com o impacto, uma foi liberada e a outra segue internada, em estado estável.