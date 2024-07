Aumento na produção de mudas e mais qualidade no Horto Municipal - Divulgação/PMAR

Publicado 26/07/2024 00:25

Angra dos Reis - O Horto Municipal de Angra dos Reis, localizado no bairro Areal, agora conta com uma estufa de 1.200 m², que vai potencializar a produção de mudas de espécies variadas num ambiente adequado e com temperatura e umidade corretas, visando garantir quantidade e qualidade da produção. A previsão é de que a produção de mudas do horto triplique com o advento da estufa e com os viveiros que já constavam no espaço.



Entregue na quarta-feira,( 24 ), o novo espaço oferece menos riscos de perda de espécies no momento de enraizamento, por exemplo.



Há alguns dias, por meio de decreto, o horto passou a ser intitulado oficialmente como Horto Municipal Prefeito João Luiz Gibrail Rocha – homenagem ao ex-prefeito do município que deu o passo inicial em relação à área dedicada à produção das mudas. Além da nova estufa, o horto também conta um orquidário, cujas mudas foram doadas por parceiros da Prefeitura de Angra.