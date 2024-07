Drogas já estavam no bagageiro do ônibus com destino à Nova Iguaçu, no Rio - Divulgação/reprodução rede social

Drogas já estavam no bagageiro do ônibus com destino à Nova Iguaçu, no RioDivulgação/reprodução rede social

Publicado 26/07/2024 00:12

Angra dos Reis - Duas mulheres, de 25 e 19 anos, foram presas em flagrante, pela Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (25), com quase 60 kg de maconha, na rodoviária de Angra dos Reis, localizada na Avenida Almirante Jair Carneiro Toscano de Brito, no bairro Balneário, na costa verde. As mulheres foram surpreendidas quando embarcavam para o Rio de Janeiro. O que chamou atenção dos policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), foram as bagagens das suspeitas, quatro malas foram colocadas dentro do bagageiro de um ônibus. Após perceberem a presença dos agentes, elas demonstraram nervosismo. Os policiais então perguntaram ao motorista se as malas pertenciam às passageiras. Após a confirmação, as suspeitas foram abordadas e tiveram as bagagens revistadas. A desconfiança dos agentes foi confirmada. Foram encontrados 57 tabletes de maconha nas malas, totalizando quase 60 kg. A dupla foi encaminhada à 166ª DP, e contaram aos PMs que são moradoras de Lorena (SP) e vieram de Campinas (SP) para Angra dos Reis, onde pegariam outro ônibus com destino a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde a droga teria destino. Não disse quem as contratou e nem quem receberia. As drogas e as suspeitas foram encaminhadas à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. As mulheres foram presas, vão responder pelo crime de tráfico de drogas, e estão à disposição da Justiça.

Relatar erro

Você pode gostar