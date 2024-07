Menina de 10 anos teria sido "encontrada completamente dopada na companhia do suspeito", segundo a polícia - Divulgação

28/07/2024

Angra dos Reis - Um homem, (53 ) foi preso pela Polícia Civil nesse sábado (27), por suspeita de ter estuprado três crianças em Angra dos Reis, na costa verde. A prisão aconteceu na Itinga, no bairro Bracuí.



Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, uma das vítimas, de 10 anos, tinha sido encontrada completamente dopada, na sexta-feira (26), na companhia do suspeito. A menina foi levada para um hospital da cidade e, assim que teve alta médica, prestou depoimento. Ela contou aos policiais que bebeu uma bebida oferecida pelo homem, que propôs pagar R$ 20 em troca da prática de atos sexuais.



A polícia ao iniciar as investigações, "descobriu mais duas meninas que passaram por situação semelhante. Todas são vizinhas do acusado".



Diante das evidências, um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça e cumprido por policiais civis.



"A investigação procederá com o desdobramento das demais diligências necessárias. Deixo meu apelo para que eventuais vítimas compareçam à delegacia, acompanhadas de seus responsáveis", disse a delegada da Deam, Vanessa Martins.

O homem preso foi levado para 166ª DP e está à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.