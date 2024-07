Angra Winter National Open de Jiu-Jitsu - Divulgação/PMAR

Angra Winter National Open de Jiu-Jitsu Divulgação/PMAR

Publicado 26/07/2024 22:45

Angra dos Reis - Acontece neste fim de semana, sábado (27) e domingo, (28), no ginásio Getúlio Telles, no complexo do Estádio Municipal, no Balneário, a terceira e última etapa do Angra Winter National Open, encerrando a temporada do Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu 2024. O evento promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, CBJJD, vai contar, mais uma vez, com a participação de muitos atletas de Angra dos Reis e da região, representados por projetos sociais, equipes e academias que realizam trabalhos na Costa Verde.

A expectativa é de uma competição de alto nível e de muita emoção para as famílias que vão estar presentes, torcendo pelos seus filhos no ginásio Getúlio Telles. O evento terá pontuação em dobro para o ranking, e com o fechamento do circuito, ocorrerá uma seleção dos melhores atletas do ano, com direito as tradicionais passagens internacionais da CBJJD.

Ao todo, vão ser quatro passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA, em Portugal. Além das tradicionais disputas com quimono, o Angra Winter National Open ainda terá a modalidade No-Gi, Festival Kids, desafios e premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos. O evento tem o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.