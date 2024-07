Angra dos Reis - Policiais da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental desencadearam uma operação em Angra dos Reis, na Costa Verde, com objetivo de coibir a utilização, fabricação e comercialização de cerol e linha chilena, na cidade. Na ação desse sábado,(27), os agentes conseguiram prender quatro pessoas e apreender sete carretéis de linha chilena, após informações encaminhadas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Quatro pessoas foram presas na Japuíba Divulgação/Disque Denúncia

Segundo os policiais militares da UPAm Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, de posse das informações sobre festivais de soltura de pipas, procederam ao bairro da Japuíba onde de fato havia pessoas empinando pipas na Rua Mangaratiba e Rua Rio Bonito. Ao avistarem a chegada dos agentes, cinco pessoas acabaram fugindo, deixando para trás algumas carretilhas contendo linha chilena, quatro vezes mais cortante e nociva do que o cerol, porém, quatro pessoas foram abordadas e por portarem e utilizarem linha chilena, foram conduzidas à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.Desde o início do ano, o programa Linha Verde já cadastrou cerca de 12 mil denúncias de crimes ambientais no Estado, sendo 279 dessas relativas à cerol e linha chilena. Vale salientar que em todo o ano passado, foram registradas 604 denúncias sobre o tema. Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).