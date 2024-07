Flávio Valadares e Rodrigo Lobo - Divulgação/Assessoria

Publicado 30/07/2024 23:59 | Atualizado 31/07/2024 00:02

Angra dos Reis - A história e obra de Chico Buarque, que completou 80 anos, vai percorrer 10 cidades do Sul Fluminense e da Região dos Lagos, de agosto a novembro, deste ano. A estreia será no próximo sábado(3), em Angra dos Reis, na costa verde, seguida de Paraty. O espetáculo itinerante “Pedaço de Mim”, estrelado pelos atores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, estará na Praça Zumbi dos Palmares, às 16h, trazendo à tona a riqueza poética e musical do grande ícone da cultura popular brasileira. A entrada é franca.

“Fazer esse espetáculo é um grande desafio, pois Chico Buarque é um mestre da poesia e da escrita. Sua obra fala de um lugar em que cada brasileiro algum dia já conheceu. Estamos ansiosos para a grande estreia e vamos mostrar ao povo do interior a importância desse grande ícone, apresentando as canções na sua musicalidade e também demarcando a sua narrativa poética”, explica o ator Flávio Valadares.

Rodrigo Lobo, também músico, já experimentou a emoção de representar Chico Buarque em produções anteriores. Agora, com seu violão, ele trará ao público canções que embalaram tantos corações, revisitando memórias afetivas.

“O espetáculo vai entremeando música com textos poéticos, tendo como inspiração a obra do querido Chico. Através desse passeio, visitamos um Brasil de tantas outras canções, de tantos outros versos escritos também por outros grandes artistas. Tudo isso será apresentado ao público como uma celebração da nossa rica diversidade cultural, e o melhor de tudo, de forma gratuita, garantindo acesso à cultura, à arte e à literatura”, destaca Rodrigo Lobo.

"Pedaço de Mim" será apresentado de forma itinerante, percorrendo diversas cidades do interior do estado e concluindo a temporada no final do ano na capital do Rio de Janeiro. A segunda parada já tem data, hora e local, 13 de agosto, às 16h, no Centro Poliesportivo Parque da Mangueira, em Paraty. Sob a direção de Gustavo Lessa, a peça promete uma profunda interação com o público através de poemas e músicas, trazendo à tona enredos pessoais que ganham ritmo e cor entre memórias, amores e saudades, encantando a plateia.