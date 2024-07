Mamógrafo da Secretaria Estadual de Saúde no Cais de Santa Luzia - Divulgação/ reprodução rede social

Publicado 31/07/2024

Angra dos Reis - Está à disposição da população de Angra dos Reis/RJ, entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, o Mamógrafo Móvel da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no Cais de Santa Luzia. Serão oferecidos 690 exames gratuitos. O serviço estará disponível das 8h às 17h e contempla tanto mamografias quanto ultrassonografias. O agendamento prévio foi feito pelo serviço de saúde do município.

Ao longo dos seis dias, serão realizados 480 exames de mamografia e 210 de ultrassonografia. O agendamento será feito de acordo com a regulação municipal, respeitando a fila de espera em Angra. Todo o contato com as pacientes será feito pela Secretaria de Saúde de Angra. Para os atendimentos é necessário que as pacientes apresentem xerox do RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

Calendário de atendimento:

* 29/07 (segunda-feira): 80 exames de mamografia

* 30/07 (terça-feira): 80 exames de mamografia

* 31/07 (quarta-feira): 80 exames de mamografia

* 01/08 (quinta-feira): 80 exames de mamografia e 70 ultrassonografias

* 02/08 (sexta-feira): 80 exames de mamografia e 70 ultrassonografias

* 03/08 (sábado): 80 exames de mamografia e 70 ultrassonografias

Além dos exames, também será realizada a Blitz da Saúde para os motoristas da cidade, na terça e na quinta-feira, com serviços de saúde.