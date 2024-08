Othon Bastos, ator homenageado da 16ª Edição da Fita - Divulgação/PMAR

Othon Bastos, ator homenageado da 16ª Edição da FitaDivulgação/PMAR

Publicado 31/07/2024 22:18

Angra dos Reis - A 16ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita) vai acontecer de 13 a 29 de setembro, reunindo espetáculos diversificados, para adultos e crianças, e terá como homenageado o ator Othon Bastos. Ele subirá ao palco para apresentar "Não me entrego, não", escrito e dirigido por Flávio Marinho, que conta os principais acontecimentos de sua extensa trajetória.

A abertura da Fita ficará por conta de uma nova versão para “Bonitinha, mas ordinária”, clássico de Nelson Rodrigues, que ganhará montagem assinada por Bruce Gomlevsky e será estrelada por Lorena Comparato.

Entre as outras montagens que fazem parte da programação deste ano está "Jandira", monólogo de Isabel Teixeira que celebra Jandira Martini, atriz que já esteve no palco na edição de 2013. Além disso, Juliana Martins e Maité Padilha vão estrear “A dona da história”. Nomes como Heloisa Perissé, Maria Clara Gueiros, Paulo Betti, Natália Lage, Alessandra Maestrini e a Companhia Armazém também vão se apresentar no evento.

A programação será realizada na Tenda, que vai ser montada no estacionamento em frente ao Hmar, e no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres. A comercialização dos ingressos começará em breve no site sympla.com.

A Fita faz parte do calendário oficial de eventos da cidade e conta com a parceria da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos e TurisAngra.

O evento possui patrocínio da Eletronuclear, ENEL Distribuição Rio e Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa/Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

PROGRAMAÇÃO FITA 2024:



Dia 13, sexta-feira



19h (Tenda) – Bonitinha, mas ordinária

Com Lorena Comparato e Emilio Orciollo Netto

Dia 14, sábado

19h (Tenda) – O admirável sertão de Zé Ramalho

Musical, com Adriana Lessa

21h (Teatro) – A dona da história

Estreia na Fita, com Juliana Martins e Maité Padilha

Dia 15, domingo

19h (Tenda) – Raul, o musical

Com Bruce Gomlevsiky e Banda Profana

21h (Teatro) – Também queria te dizer

Com Emilio Orciollo Netto – Texto de Martha Medeiros

Dia 16, segunda-feira

11h, 13h e 15h (Teatro) – Da janela

Fitinha

Dia 17, terça-feira

11h e 14h30 (Tenda) – As aventuras de Pé de Vento

Fitinha, com Clara Santana e Leandro Castilho

Dia 18, quarta-feira

11h, 13h e 15h (Teatro) – A Casa da Bruxa

Fitinha

19h (Tenda) – Não me entrego, não

Com Othon Bastos e Juliana Medella

Dia 19, quinta-feira

19h (Tenda) – Antes do ano que vem

Comédia, com Mariana Xavier

21h (Teatro) – Fala (!) Substantivo Feminino

Espetáculo de Angra dos Reis

Dia 20, sexta-feira

19h (Tenda) – Yuri Marçal

Stand-up

21h (Teatro) – Sala pra seis

Espetáculo de Angra dos Reis

Dia 21, sábado

19h (Tenda) – Jandira, em busca do bonde perdido

Com Isabel Teixeira

21h (Teatro) – Donatello

Musical, com Vitor Rocha

Dia 22, domingo

19h (Tenda) – Autobiografia autorizada

Com Paulo Betti

21h (Teatro) – Ensaio para um adeus inesperado

Com Natalia Lage e Caio Manhente

Dia 23, segunda-feira

11h e 14h30 (Tenda) – Quebra cabeças

Fitinha – espetáculo de improviso com direção de Barbara Duvivier

Dia 24, terça-feira

11h, 13h e 15h (Teatro) – Sambalêlê – Teatro da Roda

Fitinha

19h (Tenda) – Brás Cubas

Com Cia Armazém

Dia 25, quarta-feira

11h, 13h e 15h (Teatro) – O menino e seu circo

Fitinha

19h (Tenda) – Kafka e a Boneca Viajante

Musical, com Alessandra Maestrini

Dia 26, quinta-feira

19h (Tenda) – Agora é que são elas

Com Maria Clara Gueiros e Julia Rabelo



21h (Teatro) – Em nome da mãe

Com Suzana Nascimento

Dia 27, sexta-feira

11h, 13h e 15h (Teatro) – A Princesa e o Sapo

Fitinha

19h (Tenda) – O avesso da pele

Com Coletivo Ocutá

Dia 28, sábado

19h (Tenda) – Último ensaio

Com Cia Omondé - Debora Lamm - celebração dos 15 anos

21h (Teatro) – O pastor

Com Alexandre Lino

Dia 29, domingo

19h (Tenda) – A iluminada

Com Heloisa Perissé