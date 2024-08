O cadastro é realizado presencialmente no Teatro Municipal, localizado na Av. Alm. Júlio César de Noronha, no São Bento - Divulgação/Primeiro Ato

O cadastro é realizado presencialmente no Teatro Municipal, localizado na Av. Alm. Júlio César de Noronha, no São BentoDivulgação/Primeiro Ato

Publicado 31/07/2024 23:12

Angra os Reis - Estão abertas a partir desta quarta-feira (31), as inscrições para Oficina de teatro, em Angra dos Reis, na costa verde. Serão disponibilizadas 30 vagas para o preenchimento das novas turmas. O cadastro é realizado presencialmente no Teatro Municipal, localizado na Av. Alm. Júlio César de Noronha, no bairro São Bento, centro da cidade.

Pessoas a partir dos 16 anos interessadas em arte teatral poderão se inscrever . As aulas e inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas no horário das 9h às 17h, no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, no Centro Cultural Theophilo Massad (CCTM). A oficina é voltada para iniciantes que nunca tiveram experiência com teatro. As aulas serão ministradas pelo grupo de teatro #Primeiro Ato.

Os jovens receberão instruções de desinibição, expressão corporal, interpretação em grupo, construção de personagens, improviso, jogos teatrais e interpretação de textos de teatro. Ao final da oficina, haverá espetáculo de encerramento com certificado. Informações sobre os horários e dias das aulas, assim como sobre o início das oficinas, poderão ser adquiridas no momento da inscrição.