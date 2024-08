Duas vítimas do acidente atendidas no SPA do Frade - Divulgação

Publicado 03/08/2024 20:42 | Atualizado 03/08/2024 20:42

Angra dos Reis - Um motociclista perde o controle da direção, invade a pista contrária e bate de frente com carro, na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Bracuí, em Angra dos Reis/RJ. O acidente foi neste sábado(3). Dois jovens ficaram feridos. O acidente aconteceu na altura do km 481, trevo de acesso ao bairro Bracuí. As duas vítimas, de 18 e 24 anos, foram socorridas e encaminhadas para a unidade de Serviço de Pronto Atendimento do bairro Frade, que não atualizou o estado de saúde das vítimas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista perdeu o controle da direção, entrou na faixa contrária e bateu de frente contra o automóvel. Um dos feridos foi levado com ferimentos leves e o outro em estado moderado.







