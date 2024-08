Sábado tem contação de histórias na praça do peixe - Divulgação/Enel

Publicado 02/08/2024 22:59

Angra dos Reis - Encerra neste sábado(3), o Festival Literário Energia para Ler, realizado pela Enel no Centro Histórico de Angra dos Reis, na costa verde. Na programação a presença do contador de histórias, Glauter Barros, um velho conhecido da criançada como o palhaço Picolé. As atividades estão concentradas na Praça Zumbi dos Palmares, conhecida popularmente como Praça do Peixe. O festival que começou ontem(1º), tem atraído a presença dos moradores e turistas, com cultura, entretenimento e literatura. Artistas de renome nacional, como o ator Ricky Tavares e o escritor e carnavalesco Milton Cunha, presenças confirmadas no evento.





“A 4ª temporada vai começar com o pé direito no Centro Histórico de Angra dos Reis, um lugar belíssimo e ideal para o encontro da cultura, educação e literatura. Teremos diversos espetáculos, contação de histórias, teatro infantil, café literário e várias apresentações culturais. Tudo isso de forma gratuita, democratizando a cultura e incentivando as pessoas a se apaixonarem pelo mundo dos livros”, explica Flávio Valadares, produtor do Festival.

As atividades acontecem das 8h às 17h. O evento é realizado pela Distribuidora de energia, Enel, com o apoio da Prefeitura da cidade.