A poeira vai subir em mais uma rodada do Futebol de Praia no Aterro do São Bento - Divulgação

Publicado 02/08/2024 23:12

Angra dos Reis - O 3º Angrense de Futebol de Praia terá neste fim de semana, dias (03 ) e (04) bola rolando para as partidas válidas pela 2ª rodada da competição. Os campos do Aterro do São Bento vão receber oito jogos e em quatro deles com estreia de equipes; União Carmo, Santa Fé, Glória 2 e Passo Rodo, times que vieram da 2ª divisão, do Copão. Confira a tabela dos jogos do fim de semana: Sábado – às 14h

Campo 1 – União Carmo x Provetá

Campo 2 – Santa Fé x Pitbull

15h30

Campo 1 – Água Santa x Ilha Grande

Campo 2 – Aquidabã x Real Jovem Domingo – às 9h

Campo 1 – Glória 2 x Vitória

Campo 2 – Passo Rodo x Nova Itanema

10h30

Campo 1 – Bonfim x Junto e Misturado

Campo 2 – Tipo Colômbia x Fumaça Folgam: Pracinha, Barbosa, Vila Velha e Caravelas.

