Cerca de 200 metros de mangue cobertos de entulho na Vila do Abraão - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 08/08/2024 11:10

Ilha Grande - Policiais Militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, (4ªUPAm) identificaram, nesta terça-feira (06), 200 metros de área degradada na Vila do Abraão, Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, depois de informações encaminhadas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Durante fiscalização na Rua Getúlio Vargas, agentes da 4ª UPAm, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental constataram uma área de mangue aterrada com resíduos sólidos de construção civil, infringindo o artigo 4º da lei 12.651/12. Foram realizadas diligências a fim de localizar possíveis responsáveis ou placas contendo licenciamento, porém, sem sucesso. Diante dos fatos, os policiais registraram a ocorrência na 166ª DP, (Angra).

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).