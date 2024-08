Com técnica e determinação equipe angrense domina a partida - Divulgação/Arquivo Angra Basquete

Publicado 06/08/2024 10:46 | Atualizado 06/08/2024 10:46

Angra dos Reis - O time do Angra Basquete Clube, atual campeão adulto do estadual da LSB (Liga Super Basketball), venceu sua primeira partida na competição no seu segundo jogo na Série Ouro do campeonato. Após ter perdido para o Municipal na estreia, 46 a 43, em uma reedição da final do ano passado, o time angrense mostrou em quadra muita qualidade e confiança na vitória diante do Mackenzie, nesse domingo, (4), na Arena Sodiê.

Elenco do Angra Basquete na Série Ouro do campeonato da LSB Divulgação/Angra Basquete

O Angra Basquete Adulto venceu o Mackenzie com muita autoridade pelo placar de 111 a 50, com parciais nos quatro quartos de 17 a 8, 35 a 12, 34 a 10 e 25 a 20. O time encontra-se na sua melhor fase. Destaque para as atuações do ala Matheus Jordan, cestinha no jogo com 32 pontos e seis assistências, do ala-armador Igor Gabriel, o Neneca, segundo em cestas, total de 22 pontos, e do armador Thiaguinho com 13 assistências. Os reboteiros da equipe foram o ala Pedro La Marca e o ala-armador Juan Fortunato, cada um com cinco rebotes.

O time comandado pelo técnico André Baratão ainda fará quatro partidas na Série Ouro do campeonato da LSB e o próximo jogo será no dia 18 de agosto, contra o Poder da Cesta, às 11h, na Arena Sodiê, em Mesquita, no Rio.

O time segue firme treinando para mais uma vitória no campeonato.