Serviço Regional de Certificação de Óbito - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 09/08/2024 22:36 | Atualizado 09/08/2024 22:46

Angra dos Reis - O Serviço Regional de Certificação de Óbito, está em atividade no município de Angra dos Reis/RJ, e tem como objetivo fornecer a comprovação de óbitos por causas naturais, com ou sem assistência médica, ocorridos em domicílio. O atendimento deve ser solicitado pelo telefone da central do serviço – (24) 99938-4917 – ou pelo SAMU – 192 –, incluindo as ilhas.

A equipe composta por médico, assistente social e motorista, na intenção de oferecer um serviço de acolhimento, humanização e a garantia de direitos aos familiares. O Trabalho é realizado 24h por dia, de segunda a sexta-feira, e também aos finais de semanas e feriados.



O Serviço Regional de Certificação de Óbito foi criado no estado do Rio de Janeiro, em nível regional, sendo iniciado em janeiro de 2023. A região da Baía da Ilha Grande (BIG) foi a primeira a implantar o serviço, sendo Angra o município -sede.