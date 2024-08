ônibus por pouco não atingiu condomínio que fica abaixo da Rio-Santos - Divulgação/Reprodução rede social

ônibus por pouco não atingiu condomínio que fica abaixo da Rio-SantosDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 10/08/2024 11:18 | Atualizado 10/08/2024 11:50

Angra dos Reis - O motorista e dois passageiros ficaram feridos, em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Senhor do Bonfim, na madrugada deste sábado (10), quando o coletivo saiu da pista e ficou pendurado na ribanceira. O acidente foi por volta da 0h30, no km 480, na altura do condomínio Mombaça, próximo a Sapinhatuba 3, sentido Rio de Janeiro.

O coletivo segundo informações, da PRF, estava com poucos passageiros. Três deles, incluindo o motorista, tiveram ferimentos e segundo nota do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, foram socorridos e transferidos para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, em ambulâncias do 10º GBM e da CCR RioSP. Nossa reportagem entrou em contato com a empresa Senhor do Bonfim, que por nota, informou que no momento do acidente chovia muito e a pista estava escorregadia. ( Nota abaixo).

"A Viação Senhor do Bonfim informa que, no início da madrugada deste sábado, dia 10, um de seus ônibus se envolveu em um incidente de trânsito na Rodovia Rio-Santos.



No momento do acidente, chovia, um vento forte atingia a região e a pista estava escorregadia, além de haver quedas de árvores na via. O ônibus saiu da pista, alguns ocupantes tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelas equipes de apoio, ainda no local, sendo liberadas em seguida".

O trânsito no local foi controlado pela equipe da CCR , não houve necessidade de interromper o fluxo, que seguiu lento, uma vez que o ônibus saiu da pista. Neste momento segue normal, porém muita atenção aos motoristas, que trafegarem sentido região da costa verde. A frente fria que chegou ontem(9) a noite, trouxe chuva contínua de fraca a moderada. Hoje (10) pela manhã, em alguns momentos a chuva passou a ficar mais intensa.

Motociclista segue internado em estado grave em outro acidente na Rio-Santos

O carro envolvido após a colisão ainda atingiu o poste em frente a um ponto de ônibus Divulgação/ reprodução rede social

A colisão envolvendo um carro de passeio e uma moto, foi registrada na tarde dessa sexta-feira(9), na altura do Km 485, em Angra dos Reis, sentido São Paulo. O motociclista teve ferimentos graves com o impacto da batida. Foi socorrido e transferido para o HMJ, na Japuíba, onde continua internado.