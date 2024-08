Programação concentrada no Parque da Mangueira, hoje até 16h e amanhã último dia até às 18h - Divulgação/Enel

Programação concentrada no Parque da Mangueira, hoje até 16h e amanhã último dia até às 18hDivulgação/Enel

Publicado 13/08/2024 11:11 | Atualizado 13/08/2024 11:12

Paraty - O Festival Energia Pra Ler, uma parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da empresa Enel, continua percorrendo os municípios da costa verde, levando incentivo a literatura, descobrindo a cultura local e motivando a educação de forma simples e muito animada. O evento chegou nessa segunda-feira(12) e prossegue até quarta-feira(14), no centro poliesportivo Parque da Mangueira, em Paraty/RJ.

O objetivo é valorizar os recursos humanos e os conteúdos locais, celebrando as peculiaridades de cada região. A programação acontece sempre das 8h às 16h, com apresentações de orquestra, peças de teatro, contação de história, exposição literária entre outros.

No último dia de evento na cidade histórica, nesta quarta-feira (14) está programado um Simpósio de Cultura e Educação, com Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, trazendo o tema "Todos Por Uma Cidade Leitora", voltado para os fazedores de cultura e educadores, encerrando a estadia do projeto na cidade considerada patrimônio mundial pela Unesco. Além da prefeitura o evento conta com outros parceiros.