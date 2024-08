Escola municipal Remo Baral Filho, modelo de educação em tempo integral e cívico -militar - Divulgação/PMAR

Escola municipal Remo Baral Filho, modelo de educação em tempo integral e cívico -militarDivulgação/PMAR

Publicado 12/08/2024 16:09

Angra dos Reis - Na última sexta-feira (9), a Escola Municipal Júlio César Laranjeira, Angra dos Reis recebeu o prêmio "Gestão Inovadora da Educação". A iniciativa, promovida pela Mind Lab em parceria com o portal Porvir, reconhece cidades que se destacam em práticas de gestão educacional e no desenvolvimento do aprendizado dos estudantes.

Os critérios de avaliação incluíram gestão participativa, formação contínua de professores, planejamento e monitoramento educacional, além da integração de tecnologia para melhorar a rotina escolar e o suporte ao desenvolvimento socioemocional dos alunos.



Em sua primeira edição, a premiação avaliou municípios que implementaram a metodologia do Programa MenteInovadora da Mind Lab, selecionando aqueles com os melhores resultados em ensino e desenvolvimento socioemocional. A Mind Lab, responsável pela criação dessa metodologia, utiliza jogos de raciocínio para desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais em crianças e jovens. Entre mais de 40 municípios indicados, dez cidades foram premiadas. Angra dos Reis foi uma delas.



Estiveram presentes na cerimônia de premiação o prefeito Fernando Jordão, a deputada estadual Célia Jordão, o secretário de educação, juventude e inovação Paulo Fortunato, representantes da Mind Lab e diversos diretores de escolas municipais.