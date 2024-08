Atletas logo cedo já se posicionando para mais uma edição do Aloha Spirit na Praia do Anil - Divulgação

Atletas logo cedo já se posicionando para mais uma edição do Aloha Spirit na Praia do AnilDivulgação

Publicado 17/08/2024 12:08 | Atualizado 17/08/2024 12:09

Angra dos Reis - A Praia do Anil, em Angra dos Reis, na costa verde, é palco de mais uma edição do Aloha Spirit Festival neste sábado (17) e domingo (18). Mais de mil competidores de esportes aquáticos de diversas partes do país e do mundo, já participam das provas.

Ao longo dos dois dias serão realizadas provas de natação, va’a, stand up paddle e surfski. A retirada dos kits continua neste sábado, das 6h às 16h, no local da prova. (Confira a programação abaixo)

PROGRAMAÇÃO:

SÁBADO - 17 DE AGOSTO

6h30 - Canoa OC6 Masculino 60+ e Masculino 50+

8h- Canoa OC6 Feminino 60+ e Feminino 50+

9h30 - Premiação Canoas OC6 50+ e 60+ Masculino e Feminino

9h30 - Stand Up Paddle Pró / Amador / Júnior

11h - Canoa OC6 Feminino Open e Feminino 40+

11h30 - Premiação Stand Up Paddle

12h30 - Canoa OC6 Masculino Open e Masculino 40+

14h- OC1 / V1 / 5 Km

15h - OC1 / V1 / OC2 / Surfski Pró 10 Km

16h30 - Premiação Canoas OC6 Open e 40+ Masculino e Feminino

16h30 - Premiação Canoas OC1, V1, OC2 e Surfski

16h30 - SUP Técnico Amador (premiação imediata)

17h - SUP técnico Pró (premiação imediata)

19h - Festa Aloha Spirit

DOMINGO - 18 DE AGOSTO

7h- Maratona Aquática 3.8Km

10h - Natação Cruise 2 Km

11h30 - Maratona Aquática Short 1 Km

12h30 - Canoa OC6 Mista Open

12h31 - Mista 40+

12h32 - Mista 50+ e Mista 60+

12h33 - Canoa V3 Parava.