Estádio Municipal local de concentração de todas as provas do JEAR - Divulgação/PMAR

Publicado 19/08/2024 12:33

Angra os Reis - A prefeitura abriu nesta segunda-feira (19), mais uma edição dos Jogos Estudantis de Angra dos Reis (JEAR) 2024. Neste ano, cerca de 4 mil atletas vão competir em oito modalidades, representando 40 instituições de ensino entre escolas das redes pública e estadual, além de particulares. Serão mais de 500 partidas disputadas até o próximo dia 30 de agosto.

A abertura oficial do JEAR, foi na manhã de hoje, às 8h, no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no bairro Balneário e contou com a presença de alunos e seus familiares, profissionais de educação, dirigentes escolares, árbitros e autoridades da cidade.

PROGRAMAÇÃO JEAR 2024:



SEGUNDA – 19/08

08H - ABERTURA

10H – FUTSAL FEMININO SUB-17 (JOGO 1 AO 4)

13H – FUTSAL FEMININO SUB 17 (JOGO 5 AO 15) – FINAL

13H – ATLETISMO SUB-13 E SUB-17 MASCULINO



TERÇA – 20/08

08H – FUTSAL MASCULINO SUB-17 (JOGO 1 AO 8)

08H – ATLETISMO SUB-13 FEMININO

13H – FUTSAL MASCULINO SUB-17 (JOGO 9 AO 19)

13H – ATLETISMO SUB-17 FEMININO



QUARTA – 21/08

08H – FUTSAL MASCULINO SUB-17 (JOGO 20 AO 27)

08H – QUEIMADA

13H - FUTSAL MASCULINO SUB-17 (JOGO 28 AO 34) – FINAL

13H – FUTEBOL DE CAMPO (JOGO 1 AO 6)



QUINTA – 22/08

08H – BASQUETE MASCULINO SUB-17 (JOGO 1 AO 8)

08H – FUTEBOL DE CAMPO (JOGO 7 AO 12)

13H – BASQUETE FEMININO SUB-17 (JOGO 1 AO 10) – FINAL

13H – FUTEBOL DE CAMPO (JOGO 13 AO 18)



SEXTA – 23/08

08H – BASQUETE MASCULINO SUB-17 (JOGO 9 AO 15) – FINAL

08H – FUTEBOL DE CAMPO (JOGO 19 AO 21) – FINAL

13H – HANDEBOL MASCULINO SUB-17 (JOGO 1 AO 10) – FINAL



SEGUNDA - 26/08

08H – HANDEBOL FEMININO SUB-17 (JOGO 1 AO 8) – FINAL

08H – TÊNIS DE MESA MASCULINO SUB-13

13H – VÔLEI MASCULINO SUB-17 (JOGO 1 AO 11)

13H – TÊNIS DE MESA FEMININO SUB-17



TERÇA – 27/08

08H – VÔLEI FEMININO SUB-13 (JOGO 1 AO 7)

08H – TÊNIS DE MESA MASCULINO SUB-17

11:30H – VÔLEI MASCULINO SUB-17 (JOGO 12)

13H – VÔLEI MASCULINO SUB-17 (JOGO 13 AO 23)

13H - TÊNIS DE MESA FEMININO SUB 13



QUARTA – 28/08

08H – VÔLEI MASCULINO SUB-13 (JOGO 1 AO 3)

09:30H - VÔLEI FEMININO SUB-13 (JOGO 8 AO 12) – FINAL

13H - VÔLEI FEMININO SUB-17 (JOGO 1 AO 10)

13H – XADREZ MASCULINO SUB-13 E SUB-17



QUINTA – 29/08

08H - VÔLEI MASCULINO SUB-13 (JOGO 4 AO 8)

08H – XADREZ FEMININO SUB-13 E SUB-17

10H - VÔLEI FEMININO SUB-17 (JOGO 11 AO 13)

13H - VÔLEI FEMININO SUB-17 (JOGO 14 AO 20)

SEXTA – 30/08

08H - VÔLEI MASCULINO SUB-13 (JOGO 9 AO 11) – FINAL

09:30H - VÔLEI FEMININO SUB-17 (JOGO 21 AO 23) – FINAL

13H - VÔLEI MASCULINO SUB-17 (JOGO 24 AO 26) – FINAL

15H - ENCERRAMENTO