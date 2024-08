Flordelis está presa desde junho de 2021 e foi condenada a 50 anos de prisão - Reprodução

Flordelis está presa desde junho de 2021 e foi condenada a 50 anos de prisãoReprodução

Publicado 20/08/2024 10:31 | Atualizado 20/08/2024 11:39

De acordo com o documento da decisão judicial, a defesa de Flordelis realizou a solicitação após ela ser aprovada no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), levando em conta que ela "obteve aprovação estudando por conta própria".

A remissão pelo Encceja totaliza 133 dias, e os outros 44 foram concedidos em razão da ex-parlamentar ter concluído o ensino fundamental. Com isso, a data prevista para que Flordelis deixe o regime fechado é novembro de 2052, com progressão marcada para agosto de 2040.

A decisão, assinada pelo juiz Renan de Freitas Ongaratto, é prevista no art. 3º da Resolução 391 de 10/05/2021 do Conselho Nacional de Justiça. O documento foi despachado para ciência e manifestação do Ministério Público.

Relembre o caso

A ex-parlamentar foi condenada a 50 anos e 28 dias, em novembro de 2022, pelo homicídio de Anderson do Carmo, junto de sua filha, Simone dos Santos Rodrigues. O assassinato aconteceu em junho de 2019.

A pastora foi sentenciada por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado. Já Simone recebeu uma pena de 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.